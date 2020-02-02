АЕК под руководством Карреры в гостях переиграл «Атромитос» Футболисты АЕКа одержали победу над «Атромитосом» в выездном матче 22-го тура чемпионата Греции со счетом 1:0.

В составе афинской команды голом отметился Ненад Крстичич (64-я минута).

После этой игры АЕК, одержавший шестую победу в девяти встречах под руководством Массимо Карреры, набрал 41 очко и расположился на третьей строчке в турнирной таблице греческой Суперлиги. «Атромитос» с 26 очками занимает восьмое место.

В следующем туре АЕК на своем поле сыграет против «Панатинаикоса», а «Атромитос» дома встретится с «Олимпиакосом».