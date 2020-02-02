Роналду вышел на третье место по количеству голов в официальных матчах Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обошел немца Герда Мюллера по числу голов в официальных матчах в истории футбола.

В воскресенье португалец оформил дубль за «Ювентус» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (3:0). Для Роналду голы стали 721-м и 722-м в карьере.

Таким образом, португальский форвард обошел немецкого форварда Герда Мюллера по голам за карьеру в официальных турнирах и занимает в списке третье место, уступая лишь бразильцам Ромарио (734) и Пеле (767).

Отметим, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси (705) занимает в этом списке шестую строчку.