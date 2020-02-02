Жозе Моуринью: Против «Манчестер Сити» парни сыграли феноменально Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии.

- Я очень рад за парней. Нам немного повезло в нескольких ситуациях. С другой стороны, нам очень, очень не повезло, когда VAR не принял решение об удалении Рахима Стерлинга.

Это была чистая красная карточка. Если бы мы играли 75 минут против десяти человек, была бы совершенно другая игра. Зато я смотрю на другие ситуации, когда показываются красные карточки. Например, удаление Сона в матче против «Челси».

Парни сыграли феноменально. Сэйв Льориса был фантастическим. Получиться ли закончить чемпионат в четверке лучших? Это будет сложно. Мы учавствуем в трех турнирах. Но эти выходные были хорошими для нас, - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Добавим, что после этой игры «Тоттенхэм» набрав 37 очков поднялся на пятую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги.