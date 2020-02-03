Зоран Тошич: Игнашевич всегда настроен только на победу - в России такое очень редко видишь Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА, сообщил, что подумает о своем возвращении в Россию, если московское «Торпедо» под руководством Сергея Игнашевича сможет пробиться в РПЛ.

- Если Игнашевич ворвется в РПЛ с «Торпедо», поможете ему?

- Игнашевич - очень хороший человек, вижу, что он хочет стать большим тренером и все идет по плану. Он всегда настроен только на победу - в России такое очень редко видишь. Я с самого начала, когда он определился, знал, что у него получится. Если придет такой момент, я, наверное, серьезно подумаю, - передает слова Тошича Sport24.ru.

Напомним, что Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе армейцев хавбек стал трехкратным чемпионом России, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.