«Интер» благодаря дублю Лукаку обыграл в гостях «Удинезе» Футболисты «Интера» взяли верх над «Удинезе» в выездном матче 22-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

В составе миланского клуба дублем отметился Ромелу Лукаку (64-я и 71-я минуты).

После этой игры «Интер» набрал 51 очко и вернулся на вторую строчку в турнирной таблице серии А. «Удинезе» с 24 очками занимает 15-е место.

В следующем туре «Интер» на своем поле сыграет против «Милана», а «Удинезе» на выезде встретится с «Брешией».