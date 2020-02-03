«Интер» благодаря дублю Лукаку обыграл в гостях «Удинезе»

В составе миланского клуба дублем отметился Ромелу Лукаку (64-я и 71-я минуты).
После этой игры «Интер» набрал 51 очко и вернулся на вторую строчку в турнирной таблице серии А. «Удинезе» с 24 очками занимает 15-е место.
В следующем туре «Интер» на своем поле сыграет против «Милана», а «Удинезе» на выезде встретится с «Брешией».
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