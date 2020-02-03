Дубль Фати принес «Барселоне» победу во встрече с «Леванте»

В составе каталонской команды дубль на свой счет записал Ансумане Фати (30-я и 31-я минуты), у команды из Валенсии отличился Рубен Рочина (90+2).

После этой игры «Барселона» набрала 46 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице примеры, «Леванте» с 26 очками расположился на 13-м месте.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет против «Бетиса», а «Леванте» на своем поле встретится с «Леганесом».