Ромелу Лукаку: Игра Кубка Италии против «Фиорентины» дала «Интеру» нужную искру Миланский клуб продолжает борьбу за победу в чемпионате страны.

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился эмоциями после победы над «Удинезе».

«Думаю, игра Кубка Италии против «Фиорентины» дала искру, в которой мы нуждались. Знали, что против «Удинезе» будет непросто, но мы забили два гола, и это важно для чемпионата. Захватывающая битва на вершине турнирной таблицы. Впереди грандиозная схватка с «Миланом». У них сейчас все хорошо, надеюсь, что мы продолжим побеждать», - цитирует бельгийца Sky Sport Italia.

Напомним, вчера футболисты «Интера» взяли верх над «Удинезе» в выездном матче 22-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0. В составе миланского клуба дублем отметился Лукаку.

Победа над «Удинезе» стала для черно-синих первой после трех ничьих в чемпионате подряд. После этой игры «Интер» набрал 51 очко и вернулся на вторую строчку в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на три очка. «Удинезе» с 24 очками занимает 15-е место.

В следующем туре «Интер» на своем поле сыграет против «Милана», а «Удинезе» на выезде встретится с «Брешией».