Анссумане Фати: Играть вместе с Месси - моя мечта Молодой нападающий оформил дубль в очередном матче чемпионата Испании.

Нападающий «Барселоны» Анссумане Фати поделился эмоциями после двух мячей в ворота «Леванте».

«Я всегда мечтал об этом моменте, сегодня он произошел. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде и тренера за еще одну предоставленную возможность. Постепенно верю в то, что со мной происходит. Мне только что сказали о рекорде. Хочу продолжать совершенствоваться и использовать шансы. Я наблюдал за Месси в течение многих лет, и играть вместе с ним - моя мечта», - цитирует форварда Marca.

Напомним, вчера футболисты «Барселоны» одержали победу над «Леванте» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1. В составе каталонской команды дубль на свой счет записал Фати, которому дважды ассистировал Лионель Месси. Нападающему 17 лет и 94 дня, он стал самым молодым футболистом, оформившим дубль в Ла Лиге за всю историю турнира. В текущем сезоне Фати провел 19 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

После этой игры «Барселона» набрала 46 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице примеры, «Леванте» с 26 очками расположился на 13-м месте.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет против «Бетиса», а «Леванте» на своем поле встретится с «Леганесом».