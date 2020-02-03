Кике Сетьен: «Барселона» могла обыграть «Леванте» со счетом 8:2 или 8:3 Каталонцы одержали очередную победу в чемпионате Испании.

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Испании против «Леванте».

«Я очень доволен многими вещами, но не всеми. Мы допустили слишком много ударов по своим воротам. У нас был очень хороший первый тайм, но во второй половине игры мы потеряли контроль. Мы создали очень много моментов и должны были ими воспользоваться. Матч мог закончиться 8:2 или 8:3», - цитирует специалиста Marca.

Напомним, вчера футболисты «Барселоны» одержали победу над «Леванте» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1. В составе каталонской команды дубль на свой счет записал Анссумане Фати, которому дважды ассистировал Лионель Месси. Нападающему 17 лет и 94 дня, он стал самым молодым футболистом, оформившим дубль в Ла Лиге за всю историю турнира. В текущем сезоне Фати провел 19 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

После этой игры «Барселона» набрала 46 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице примеры, отставая от лидирующего «Реала» на три очка. «Леванте» с 26 очками расположился на 13-м месте.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет против «Бетиса», а «Леванте» на своем поле встретится с «Леганесом».