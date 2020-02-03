Левандовски – лучший футболист Польши 2019 года 31-летний форвард выигрывал данный приз с 2011 по 2017 год.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом Польши в 2019 году. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

– Большое спасибо всем болельщикам! Каждая такая награда является не только подтверждением хорошей работы, но и дополнительной мотивацией, чтобы трудиться еще усерднее, – написал форвард на своей странице в Instagram.

Отметим, что ранее форварду присуждался этот приз на протяжении семи лет подряд – с 2011 по 2017 год. В 2018-м гегемонию Левандовски нарушил голкипер «Вест Хэма» Лукаш Фабиански.

В прошлом году нападающий принял участие в 54 матчах в составе «Баварии» и сборной Польши, забив 58 голов.