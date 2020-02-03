Луис Адриано: Если жена захочет вернуться в Россию, рассмотрим этот вариант Бывший форвард «Спартака» играет за «Палмейрас», контракт с которым рассчитан до 2023 года.

Форвард «Палмейраса» Луис Адриано высказался о возможном возвращении в Россию, если этого захочет его жена Екатерина.

«Она моя жена, нужно во всем искать компромисс, – приводит Sport24.ru слова 32-летнего бразильца. – Если она захочет, мы обязательно рассмотрим этот вариант».

Напомним, с 2017 по 2019 годы Адриано выступал за «Спартак». В 79 матчах за красно-белых на его счету 25 голов и 15 результативных передач. В июле прошлого года он перешел в «Палмейрас». Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

14 ноября прошлого года Адриано женился на российской модели Екатерине Дорожко.