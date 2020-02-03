Виллиан хочет остаться в «Челси» Контракт 31-летнего бразильца истекает этим летом.

Полузащитник «Челси» Виллиан надеется продлить контракт с лондонской командой.

По информации ESPN, 31-летний бразилец хочет продолжить выступления в английском клубе вместо того, чтобы переходить в «Барселону».

Единственная проблема заключается в том, что с игроком до сих пор ведутся переговоры о новом контракте – руководство лондонцев предлагает двухлетнее соглашение, а Виллиан хочет продлить на три.

31-летний бразилец перешел в «Челси» из «Анжи» в августе 2013 года за 35,5 миллионов евро. Ранее он выступал за «Коринтианс» и донецкий «Шахтер». Его нынешний контракт истекает летом 2020-го.

Всего за свою карьеру он сыграл 578 игр – на его счету 97 забитых мячей и сделал 129 ассистов. В этом сезоне он принял участие в 31 матче, забил пять голов и отдал пять результативных передач. За сборную Бразилии он отыграл 69 матчей (9 голов).

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро.