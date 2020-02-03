«Брайтон» продлил контракт с 36-летним нападающим Гленн Мюррей является вторым бомбардиром в истории клуба.

Пресс-служба «Брайтона» объявил о продлении контракта с нападающим команды Гленном Мюрреем. Контракт с 36-летним игроком действует до 30 июня 2021 года.

Мюррей перешел в команду в январе 2008 года из «Рочдейла», проведя в клубе три года. В 2016 году он вновь оказался в составе «чаек». На его счету 111 голов в 278 матчах, что является вторым показателем в истории «Брайтона» – больше Мюррея забил только Томми Кук 123 гола.

В нынешнем сезоне 36-летний форвард забил два гола в 17 матчах. Его команда занимает 15-е место в АПЛ, набрав 26 очков в 25 турах.