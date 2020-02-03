Стала известна дата следующего заседания исполкома РФС Очередное заседание исполнительного комитета РФС состоится 11 февраля. Об этом сообщил член комитета, президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.

– Дата следующего исполкома РФС уже известна – это 11 февраля. Начало – 11.00 по московскому времени. Место, как обычно, «Дом футбола», – цитирует Алиева ТАСС.

Отметим, что на заседания может быть рассмотрен вопрос о увеличение участников РПЛ с 16 до 18 команд. 16 января на общем собрании большинство клубов лиги выступили за расширение высшего дивизиона чемпионата страны. Против данного формата высказались только «Зенит» и «Спартак».

Также могут быть внесены изменения в формат Кубка России – по плану РФС участники еврокубков будут начинать выступление в национальном Кубке с 1/8 финала, а не с 1/16 финала, как это происходит на данный момент.