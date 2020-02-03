Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут Евро-2020 в равном объеме Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.

Стало известно, как в России будут транслировать матчи финального турнира Евро-2020.

«Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут матчи чемпионата Европы в равном объеме», – приводит ТАСС слова владельца компании «Телеспорт» Петра Макаренко.

Ранее стало известно, что «Телеспорт» подписал договоры с телеканалами о реализации прав на показ турнира.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (13 июня), Финляндией (17 июня) и Данией (22 июня). Первые два матча примет Санкт-Петербург, третий – Копенгаген.