Ла Лига объявила дату матча «Реал» – «Барселона» Об этом сообщает пресс-служба организации.

Мадридский «Реал» примет «Барселону» в 26-м туре испанской примеры.

Отмечается, что встреча состоится 1 марта и пройдет на домашней арене столичного клуба. Начало поединка – 23.00 мск.

В текущем сезоне команды уже встречались – это случилось в 10-м туре. Тот матч завершился вничью (0:0).

Добавим, что на данный момент мадридский клуб является лидером турнирной таблицы. В его активе 49 очков. «Барселона» расположилась на второй строчке, набрав 46 очков.