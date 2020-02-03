Ла Лига объявила дату матча «Реал» – «Барселона» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 февраля 2020 19:14ФутболГичунцев Артур

Ла Лига объявила дату матча «Реал» – «Барселона»

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Мадридский «Реал» примет «Барселону» в 26-м туре испанской примеры.

Отмечается, что встреча состоится 1 марта и пройдет на домашней арене столичного клуба. Начало поединка – 23.00 мск.

В текущем сезоне команды уже встречались – это случилось в 10-м туре. Тот матч завершился вничью (0:0).

Добавим, что на данный момент мадридский клуб является лидером турнирной таблицы. В его активе 49 очков. «Барселона» расположилась на второй строчке, набрав 46 очков.

Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего. 24.01.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Анатолий Хованцев: С составом на чемпионат мира определимся после сбора в Арбере Владимир Драчев: Все ждут результата уже сейчас, но это не главное Дарья Домрачева: Риска заразиться коронавирусом от китайских биатлонистов нет
Никита Нестеров: Веду переговоры с ЦСКА о пятилетнем контракте Защитник ЦСКА, олимпийский чемпион, бронзовый призер ЧМ Никита Нестеров – о своих планах продолжения карьеры. 31.01.2020 13:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Победительница Australian Open София Кенин поднялась на седьмое место в обновленном рейтинге WTA Джокович возглавил обновленный рейтинг АТР, Медведев опустился на одну позицию Михаил Южный: Российские теннисисты выполнили определенный минимум на Australian Open
Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось. 29.01.2020 15:30 Теннис Мысин Николай
Овечкин обогнал еще одну легенду НХЛ, Малкин и Кучеров не отстают Обзор игрового дня в НХЛ. 01.02.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Ковальчук привел «Монреаль» к победе Три интригующих матча состоялись 30-го января в очередном игроком дне в НХЛ. 31.01.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Султан Ибрагимов: Бетербиев не остановится, а Хабиб не проиграет Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Султан Ибрагимов – обо всех главных событиях 2019 года. 24.01.2020 08:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
22:43 Хоккей Юлиус Гудачек: СКА настроился на игру как на плей-офф
22:19 Хоккей Знарок – о поражении от СКА: Тяжело играть, когда у другой команды ноль удалений
22:01 Хоккей «Ак Барс» дома уверенно разобрался с «Витязем»
22:00 Хоккей Хоккеисты московского «Динамо» одолели «Локомотив» и выиграли пятый матч кряду
21:49 Хоккей «Спартак» потерпел домашнее поражение от СКА
21:41 Футбол Олег Корнаухов: Соболев – это человек штрафной, всегда нацеленный на борьбу
21:32 Футбол Источник: Рангник возглавит «Милан» в следующем сезоне
21:30 Хоккей НХЛ назвала трех звезд недели
21:26 Хоккей Хет-трик Митчелла помог «Нефтехимику» победить «Северсталь»
21:01 ММА Хабиб Нурмагомедов: Невозможно предугадать, в каком русле пойдет бой с Фергюсоном
20:51 Футбол Лингард может перейти в «Атлетико» или «Рому»
20:49 Футбол Источник: Месси и Пике повздорили на тренировке
20:34 ММА Нурмагомедов рассказал о своем состоянии перед боем против Фергюсона
20:30 Хоккей Брукс Мэйсек: «Автомобилисту» трудно играть без Коваржа
20:16 Хоккей Николай Кулемин: Победа над «Авангардом» была важна после разгромного поражения
20:05 Футбол «Тамбов» всухую проиграл «Словацко» в контрольном матче
19:58 Хоккей Андрей Мартемьянов: Вратарь «Сибири» сыграл блестяще, не дал нам шансов
19:41 Футбол Агент Выдры: К Матею есть интерес со стороны двух клубов из Москвы
19:41 Футбол Кокорин оформил дубль в товарищеском матче «Зенита-2»
19:32 Футбол «Оренбург» одолел датский «Эсбьерг» в товарищеском матче
В Генпрокуратуре отказались извиняться перед Иваном Голуновым
У многодетных семей Хабаровского края появилась надежда в решении их проблем
Валерий Карпин на пять лет продлил контракт с ФК «Ростов»
В Татарстане снова снизился прожиточный минимум
Глеб Никитин прокомментировал инцидент с баннерами ВОВ на хозпостройках
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика