Агент Выдры: К Матею есть интерес со стороны двух клубов из Москвы Агент Ондрей Хованец, клиентом которого является нападающий «Бернли» Матей Выдра, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в один из клубов РПЛ.

– К Матею есть интерес со стороны двух клубов из Москвы. У него также были предложения от «Рейнджерса», «Астон Виллы» и одного крупного клуба из Украины, но ему не разрешили покинуть «Бернли» в конце января. Он все еще хочет перейти и играть. Может ли он сейчас перейти в Россию? Если все согласуют с «Бернли», то Матей наверняка заинтересуется. Кто не хотел бы играть в Москве? У него есть амбиции, чтобы показать свои качества, помочь команде, а затем команда поможет ему поехать на Евро-2020, возможно. Самой большой проблемой для «Бернли» было то, что один из их нападающих получил травму. Во всяком случае, Выдра перешел бы еще вчера, – цитирует Хованеца Sport24.ru.

Выдра перешел в «Бернли» летом 2018 года из «Дерби Каунти» за 12,2 миллиона евро. Он принял участие в 26 матчах, забил два гола и сделал четыре ассиста.

Ранее 27-летний чех выступал за «Удинезе», «Уотфорд», «Рединг», «Вест Бромвич», «Брюгге», «Баник» и «Высочину». За национальную сборную он сыграл 26 поединков (5 голов).

В этом сезоне Выдра провел девять матчей, отметившись двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.