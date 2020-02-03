Источник: Месси и Пике повздорили на тренировке Такой информацией располагает издание AS.

Футболисты «Барселоны» продолжают подготовку к ближайшему матчу.

Согласно источнику, сегодняшняя тренировка завершилась на негативной ноте, поскольку капитан команды Лионель Месси повздорил с защитником Жераром Пике.

Отмечается, что одном игроку не понравилось поведение другого и тот высказал ему претензии.

Также сообщается, что они разговаривали на повышенных тонах, после чего отправились в раздевалку. О других деталях произошедшего не уточняется.

На данный момент «Барселона» занимает 2-е место в таблице примеры, набрав 46 очков.