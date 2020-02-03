Лингард может перейти в «Атлетико» или «Рому» Контракт 27-летнего полузащитника с «Манчестер Юнайтед» действует до июля 2021 года.

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард интересен сразу двум клубам – «Атлетико» и «Роме».

По информации ESPN, 27-летний англичанин желает остаться в Манчестере, но приход в команду португальца Бруну Фернандеша может лишить его места в основном составе команды.

Лингард выступает за «МЮ» с лета 2012 года. С тех пор он принял участие в 199 матчах, забил 31 гол и отдав 19 ассистов. Ранее он играл в такие командах, как «Дерби Каунти», «Бирмингем», «Брайтон» и Лестер». Также на его счету 24 встречи (4 гола) в составе сборной Англии.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 32 матча, отметившись двумя забитыми мячами и одним голевых пасом.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона евро.