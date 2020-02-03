Источник: Рангник возглавит «Милан» в следующем сезоне Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник может этим летом стать главным тренером «Милана», сообщает Bild.

По информации источника, итальянский клуб предложил 61-летнему специалисту совмещение двух должностей – главного тренера и спортивного директора.

Таким образом, Рангник получит полный контроль над трансферами команды.

Напомним, что с 2015 по 2019 годы немецкий специалист работал в «РБ Лейпциг» на разных должностях и в том числе дважды занимал пост главного тренера. Под его руководством команда вышла в бундеслигу в 2016 году, а в прошлом сезоне заняла третье место, получив право выступить в Лиге чемпионов. Также в его активе победа с «Шальке» в Кубке Германии сезона-2010/11.

«Милан» в данный момент занимает восьмое место в серии А, набрав 32 очко в 22 турах. С 9 октября команду тренирует Стефано Пиоли, сменивший Марко Джампаоло, под чьим руководством красно-черные начинали нынешний сезон.