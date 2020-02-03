Олег Корнаухов: Соболев – это человек штрафной, всегда нацеленный на борьбу Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов оценил перспективы новичка «Спартака» Александра Соболева.

– Соболев – это человек штрафной, потому что не бегает по всему полю. Он хорошо видит защитников и здорово прячется за них. Если он находится в штрафной, то всегда нацелен на борьбу. Нужно смотреть, как он будет играть в топ-клубе, где команда много владеет мячом. В таких матчах не будет времени и лишнего пространства. Вот тут большой вопрос, будет у него получаться или нет. Потому что длинные верховые передачи он играет хорошо. В «Спартаке» он будет под большим давлением, чем в «Крыльях Советов», – цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

Напомним, 30 января московский клуб объявил об аренде Соболева, ранее выступавшего за «Крылья Советов», до конца сезона с возможностью выкупа игрока.

В нынешнем сезоне форвард забил десять голов и сделал три результативные передачи в 18 матчах премьер-лиги.