«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Ольборга» (фото)

Сегодня, 3 февраля состав «Рубина» пополнил хавбек «Ольборга» Оливер Абильдгор.
Отмечается, что трансфер 23-летнего игрока состоялся на правах аренды. О других деталях сделки не уточняется.
Абильдгор – воспитанник «Ольборга». В составе первой команды он провел 91 матч, забил 4 гола и отдал 3 голевых паса.
Что касается «Рубина», то казанский клуб по итогам первой половины сезона занял 13-е место в таблице РПЛ, набрав за 19 туров 19 очков.
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