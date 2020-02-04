«Наполи» одолел «Сампдорию» в матче серии А Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис».

Матч 22-го тура чемпионата Италии «Сампдория» – «Наполи» завершился в пользу гостей – 4:2.

В составе победителей по голу забили Аркадиуш Милик, Элиф Элмас, а также Диего Демме и Дрис Мертенс. У хозяев это сделали Квальярелла и Маноло Габбьядини.

Таким образом, команда Дженнаро Гаттузо выиграла второй матч кряду и вышла на 10-е место в таблице, набрав 30 очков. В активе «Сампдории» – 20 очков и 16-я позиция.

Серия А. 22-й тур

«Сампдория» – «Наполи» – 2:4 (1:2)

Голы: 0:1 – 3 Милик, 0:2 – 16 Элмаз, 1:2 – 26 Куальярелла, 2:2 – 73, пенальти Габбьядини, 2:3 – 83 Демме, 2:4 – 90 Мертенс.

«Сампдория»: Аудеро, Тонелли, Ауджелло, Колли, Экдаль, Торсбю, Рамирес (Марони, 68), Янкто (Роналду Виейра, 79), Линетти, Габбьядини, Куальярелла (Бонаццоли, 75).

«Наполи»: Мерет, Хюсай, Манолас, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Лоботка (Демме, 61), Зелиньски, Инсинье, Элмаз (Политано, 79), Кальехон (Мертенс, 72), Милик.

Предупреждения: Элмаз (43), Янкто (43), Экдаль (47), Рамирес (58), Линетти (87), Демме (90), Политано (90).