«Ливерпуль» летом хочет приобрести Санчо

Правый вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо интересен «Ливерпулю».
По информацию The Daily Express, 19-летний полузащитник станет одной из главных трансферных целей для руководства английской команды этим летом. Сумма сделки может составить 150 миллионов евро.
Напомним, что Санчо перешел в «Боруссию» в августе 2017 года из «Манчестер Сити» за 7,8 миллионов евро. За это время он принял участие в 82 поединках, отметившись 29 забитыми мячами и 39 голевыми передачами. За сборную Англии он сыграл 11 встреч (2 гола).
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.
В этом сезоне полузащитник сыграл 27 матчей – на его счету 15 голов и 16 ассистов. Его команда занимает третье место в бундеслиге, имея в своем активе 39 очков после 20 туров.
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