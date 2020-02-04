Матс Хуммельс: Холанду пока далеко до уровня Левандовски

– У Холанда все хорошо. Конечно, я даю ему несколько советов, как работает команда в целом. У него больше голов за 57 минут, чем я забью за весь сезон. Я надеюсь, что Холанд останется в Дортмунде, пока я здесь. По крайней мере, я бы этого хотел. Я играл вместе с Левандовски много лет, поэтому я узнаю хорошего нападающего, когда вижу его. Хотя Эрлингу все еще далеко до такого уровня, – сказал Хуммельс WELT.
Напомним, что Холанд перешел в «Боруссию» 1 января из «Зальцбурга» за 20 миллионов евро, подписав контракт до лета 2024 года. За это время он забил семь голов в первых трех матчах за немецкую команду. В общей сложности на его счету 35 забитых мячей и 8 ассистов в 25 поединках этого сезона.
«Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 20 турах.
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