Лоренцо Инсинье: Мы должны оставаться сосредоточенными после трех побед кряду Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура серии А против «Сампдории» (4:2).

– Мы со всей серьезностью подходим к работе. Эта победа стала возможной благодаря игре всей команды, потому что игроки, которые вышли со скамейки, изменили ход игры и привнесли правильный дух. Теперь, когда игроки возвращаются после травм, нам станет легче. К каждому матчу мы должны подходить с храбростью нашего тренера и играть на победу. Мы одержали три победы подряд, но нам еще очень многое предстоит сделать, мы должны оставаться сосредоточенными, – цитирует Инсинье портал Football Italia.

Отметим, что помимо победы над «Сампдорией», «Наполи» оказался сильнее «Ювентуса» (2:1) в чемпионате Италии и «Лацио» (1:0) в четвертьфинале Кубка Италии.

В этом сезоне на счету Инсинье 26 матчей, в которых он забил восемь голов и сделал пять ассистов.

Неаполитанцы поднялись на девятую строчку серии А, набрав 30 очков.