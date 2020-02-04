Льоренте зимой мог перейти в «Барселону»

Согласно источнику, руководство каталонцев хотело арендовать 34-летнего форварда до конца сезона в связи с травмой Луиса Суареса, но позднее отказалось от данной идеи, предоставив возможность Антуану Гризманну проявить себя на позиции уругвайца.
В сентябре прошлого года «Наполи» подписал Льоренте в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне 34-летний испанец забил четыре гола в 23 матчах.
В Испании форвард выступал в составе «Атлетика» и «Севильи» – на его счету 363 поединка, в которых он отметился 118 забитыми мячами и 41 ассистом. Также в своей карьере он играл за «Ювентус», «Суонси» и «Тоттенхэм». За национальную сборную Льоренте провел 24 встречи (7 голов).
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