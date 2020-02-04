Дембеле вновь получил травму Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле был близок к возвращению на поле, но вновь получил повреждение, информирует AS.

Французский форвард испытывал дискомфорт в области задней поверхности бедра во время одной из тренировок каталонского клуба. Теперь он пропустит ближайшие матчи команды. Примерные сроки восстановления – две недели.

Напомним, что 22-летний Дембеле получил травму в ноябре в матче группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (3:1). До этого он сыграл в девяти матчах, забив один гол.

«Барселона» идет на второй позиции в чемпионате Испании, набрав 43 очка в 21 матче.