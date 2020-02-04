Никита Бакалюк: Очень сильно хочется закрепиться в основном составе «Спартака» - Советский спорт
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04 февраля 2020 13:20ФутболЛипкин Антон

Никита Бакалюк: Очень сильно хочется закрепиться в основном составе «Спартака»

Тедеско взял 18-летнего полузащитника на сбор «Спартака» в Катаре.

Полузащитник «Спартака» Никита Бакалюк рассказал о том, как его приняли в основной команде.

«Очень сильно хочется закрепиться в основном составе и на протяжении многих лет играть на высоком уровне, – сказал 18-летний игрок в интервью телеканалу «Матч ТВ». – Дикого переживания не было, все ребята сразу подошли, поздоровались, узнали, как зовут. Несложно было влиться. Джи (Георгий Джикия) очень сильно поддерживает, чувствую себя прекрасно».

Напомним, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско взял Бакалюка на второй сбор в Катар. В субботу новичок сыграл за команду в первом матче «Кубка Матч Премьер» с «Ростовом» (2:1).

Бакалюк выступает на позиции опорного полузащитника. В 19 матчах ФНЛ за «Спартак-2» на его счету один гол и одна результативная передача.

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