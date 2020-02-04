«Интер Майами» хочет приобрести Модрича Контракт 34-летнего хорвата истекает этим летом.

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в MLS.

По информации Marca, владелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бэкхем готов предложить 34-летнему игроку зарплату вдвое больше нынешней.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Ди Си Юнайтед».

В нынешнем сезоне хорват принял участие в 23 матчах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Напомним, что Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2012 года за 35 миллионов евро. В составе «сливочных» хорват провел 321 матч, забив 59 голов и отдал 100 результативных передач. Он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018) и чемпионом Испании (2017).

В 2018 году Модрич стал обладателем «Золотого мяча».