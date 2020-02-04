Георгий Джикия: За трансфер Соболева не могу отвечать, а за Мирзова могу, его цена – 200 рублей «Спартак» арендовал форварда «Крыльев Советов» до конца сезона.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о трансфере форварда Александра Соболева, который перешел в команду из «Крыльев Советов» на правах аренды.

«За него не могу отвечать, а за (Резиуана) Мирзова могу, – сказал 26-летний защитник в интервью телеканалу «Матч ТВ». – Потому что знаю цену Мирзова точно – 200 рублей.

Видно, что Соболев габаритный, хорошо цепляется. Если он будет забивать, как (Златан) Ибрагимович, и приносить пользу, как Ибрагимович, то буду называть его как угодно».

Напомним, «Спартак» взял Соболева в аренду до конца сезона, после чего может выкупить права на игрока.

22-летний нападающий присоединился к «Спартаку» на сборе в Катаре в четверг на прошлой неделе. В нынешнем сезоне он забил десять голов и сделал три результативные передачи в 18 матчах за «Крылья Советов».