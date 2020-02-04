Федор Смолов: Несправедливо, что «Сельта» забивает так мало голов

– Я очень счастлив и горд быть здесь. «Сельта» очень известна в России благодаря Мостовому и Карпину. Я надеюсь сделать все возможное, чтобы помочь клубу сохранить прописку в чемпионате. Имея в составе таких качественных исполнителей, несправедливо, что команда забивает так мало голов. Это не отражение реальности, и я надеюсь, что это скоро изменится, – сказал Смолов во время своей официальной презентации.
Также он вспомнил противостояние его бывшего клуба «Краснодара» с «Сельтой» в рамках 1/8 финала Лиги Европы – тогда «быки» уступили по итогам двух матчей с общим счетом 1:4: «Я помню то противостояние. Систо сыграл впечатляюще. Мне также очень понравился Уго Мальо. «Сельта» показала, что является отличной командой, но теперь она не там, где заслуживает быть».
¡Comienza la presentación ante los medios de @smolovfedor_90!— RC Celta (@RCCelta) February 4, 2020
▶️ https://t.co/VUMxDsNVT6#BenvidoSmolov pic.twitter.com/QDwjX98Pri
Напомним, Смолов был арендован у «Локомотива» до конца текущего сезона. По слухам, «Сельта» может выкупить игрока за 10 миллионов евро.
Добавим, что на данный момент галисийский клуб занимает предпоследнее, 19-е место в таблице примеры. В 22 матчах команда забила всего 17 голов.