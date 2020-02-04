Федор Смолов: Несправедливо, что «Сельта» забивает так мало голов Новичок «Сельты» Федор Смолов поделился впечатлениями после перехода в испанский клуб.

– Я очень счастлив и горд быть здесь. «Сельта» очень известна в России благодаря Мостовому и Карпину. Я надеюсь сделать все возможное, чтобы помочь клубу сохранить прописку в чемпионате. Имея в составе таких качественных исполнителей, несправедливо, что команда забивает так мало голов. Это не отражение реальности, и я надеюсь, что это скоро изменится, – сказал Смолов во время своей официальной презентации.

Также он вспомнил противостояние его бывшего клуба «Краснодара» с «Сельтой» в рамках 1/8 финала Лиги Европы – тогда «быки» уступили по итогам двух матчей с общим счетом 1:4: «Я помню то противостояние. Систо сыграл впечатляюще. Мне также очень понравился Уго Мальо. «Сельта» показала, что является отличной командой, но теперь она не там, где заслуживает быть».

Напомним, Смолов был арендован у «Локомотива» до конца текущего сезона. По слухам, «Сельта» может выкупить игрока за 10 миллионов евро.

Добавим, что на данный момент галисийский клуб занимает предпоследнее, 19-е место в таблице примеры. В 22 матчах команда забила всего 17 голов.