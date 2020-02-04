Форвард «Барселоны» Дембеле выбыл до конца сезона

Испанская газета Marca сообщает, что французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле больше не сможет помочь команде в нынешнем сезоне.
Во время вчерашней тренировки Дембеле почувствовал дискомфорт и досрочно завершил занятие. Сегодня было проведено детальное обследование, которое выявило полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра. Это рецидив той травмы, из-за которой Усман не играет с конца ноября.
Сайт «Барселоны» подтвердил информацию о характере травмы, пообещав позже сообщить о том, каким будет лечение. Marca предполагает, что нападающий выбыл до конца сезона.
В нынешнем сезоне 22-летний форвард сборной Франции сыграл в чемпионате Испании лишь пять матчей, забив один гол. Полного выздоровления Дембеле ждали к 13 февраля.
В августе 2017 года Усман перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за 125 миллионов евро. Из-за постоянных травм он так и не смог завоевать твердого места в основном составе каталонцев. Всего за два с половиной года на счету Дембеле 12 голов и 12 результативных передач в 51 матче чемпионата Испании.
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