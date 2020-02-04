РФС создал селекционный отдел Новое подразделение будет искать таланты для юношеских и юниорских сборных России.

Российский футбольный союз с целью совершенствования формирования сборных команд создал селекционный отдел, который будет входить в спортивный департамент.

Как сообщает официальный сайт РФС, основной задачей нового подразделения будет поиск талантливых игроков для юношеских и юниорских сборных России. Тренеры наших сборных будут получать информацию о молодых игроках, которые выступают на различных соревнованиях, в том числе в отдаленных регионах и за пределами России. Специалисты селекционного отдела будут расширять круг потенциальных кандидатов и анализировать выступления юных футболистов.

Вот, что рассказал о работе селекционного отдела руководитель департамента сборных команд и спортивный директор РФС Андрей Лексаков:

«Очевидно, что в разных возрастных группах нам нужно находить больше игроков, готовых выдерживать конкуренцию на самом высоком уровне. Задача селекционного отдела –просматривать юных игроков в России и за рубежом, чтобы в дальнейшем они могли выступать за соответствующие сборные. Уже есть первые плоды работы нового отдела: в наших сборных играет и просматривается ряд новых футболистов и футболисток. Например, в женскую юниорскую сборную (U-17) привлекли Ирини Гашибаязову из «Баварии», а в женскую молодежную команду (U-19) собираемся пригласить футболистку из «Ювентуса».

Мы хотели бы не просто находить новых игроков в нашей стране, а совместно с академиями работать над их развитием. Необходимо создавать для талантливых футболистов комфортные условия, способствующие профессиональному росту. В то же время в таких странах как Германия, США или Израиль есть большие русскоязычные диаспоры, где потенциально могут жить и выступать талантливые игроки. Мы хотим организовать поиск футболистов по всему миру. Уверен, что создание селекционной службы и раздела «Селекция» на сайте РФС поможет найти и развить молодые таланты».

Потенциальными кандидатами считаются юноши и девушки от 13 лет, которые ранее не привлекались в сборные команды, а также игроки, проживающие за рубежом и имеющие российские корни.