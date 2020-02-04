Мама Кавани – о заявлении президента «Атлетико»: Это позор, он должен извиниться - Советский спорт
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04 февраля 2020 19:09ФутболГичунцев Артур

Мама Кавани – о заявлении президента «Атлетико»: Это позор, он должен извиниться

Ранее функционер намекнул, что брат и агент игрока потребовал дополнительную выплату за трансфер известного футболиста.

Берта Гомес, мама нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, опровергла заявление президента мадридского «Атлетико» Энрике Сересо.

«Честно говоря, это позор. Нам очень больно слышать подобные вещи. Уолтер (брат и агент Кавани) никогда не просил денег.

В этой ситуации все просто: клубы не смогли договориться между собой. К тому же, «ПСЖ» не собирается отпускать моего сына. Возможен ли трансфер в «Атлетико»? Летом – да, но при условии, если президент извиниться за свои слова», – цитирует Гомес AS.

Напомним, контракт нападающего с «ПСЖ» истекает летом 2020 года. «Атлетико» решил отложить его трансфер, хотя, наставник «матрасников» Диего Симеоне хотел бы видеть 32-летнего форварда этой зимой.

В нынешнем сезоне уругваец провел за клуб 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

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