Ромелу Лукаку: Ибрагимович – настоящий чемпион. Он на одном уровне с Роналду Бельгиец знаком с шведским футболистом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку высказался в адрес форварда «Милана» Златана Ибрагимовича перед матчем 23-го тура серии А, который состоится 9 февраля.

«Очень уважаю этого человека. Он настоящий чемпион. До сих пор вспоминаю наши тренировки в «Манчестер Юнайтед». Будет здорово сыграть против него.

Честно говоря, я понимаю, почему Ибрагимович выступает на таком уровне в 38 лет. Все дело в его отношении. Когда мы играли в «МЮ», он давал мне много советов и помогал в любых ситуациях. Я считаю, что он на одном уровне с Роналду», – цитирует Лукаку Tiki Taka.

Ибрагимович вернулся в «Милан» 2 января. До этого он выступал за «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Также в его карьере были «Ювентус», «Аякс», миланский «Интер» и «Барселона».