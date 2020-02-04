«Сельта» представила Смолова (фото, видео)

Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й.16.01.2020 19:00БиатлонТигай Лев
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian OpenНовак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты.02.02.2020 18:43ТеннисМысин Николай
В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанцииОчередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.
25.01.2020 17:00БиатлонТигай Лев
Антирекорд побили. Падаем дальше? У России нет медалей уже 26 гонок подрядПоследняя гонка перед чемпионатом мира закончилась так же, как 25 предыдущих – сборная России осталась без наград. Три наши девушки в женском масс-старте финишировали дружной группой. На 19-м, 20-м и 21-м местах.26.01.2020 19:45БиатлонМысин Николай
Мухумат Вахаев: Все детство – это взрывы и стрельбаБывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона ACA c Евгением Гончаровым, а также рассказал о голодном детстве во времена войны в Чечне и о любви к рыбалке.29.01.2020 11:00ММАУсачев Владислав, Галимзянов Данил
Федор Лапин: Макабу получил соперника сильнее ЛебедеваИзвестный тренер Федор Лапин рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Михалом Чесляком. 30.01.2020 08:45БоксУсачев Владислав
Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражениюАнастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось.29.01.2020 15:30ТеннисМысин Николай
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий неделиНельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное.27.01.2020 19:15Фигурное катаниеТигай Лев
Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММАДжон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00ММАВащенко Сергей
Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко«Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix.31.01.2020 16:00ММАВащенко Сергей