«Сельта» представила Смолова (фото, видео) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Футбольный клуб «Сельта» провела презентацию российского нападающего Федора Смолова.

Напомним, 29-летий форвард был арендован до конца сезона у московского «Локомотива». По слухам, его полноценный трансфер может обойтись испанцам в 10 млн евро.

Добавим, что на данный момент галисийский клуб занимает предпоследнее, 19-е место в таблице примеры.