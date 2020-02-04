Смолов рассказал, почему российские футболисты не хотят уезжать за границу Ранее он покинул «Локомотив» и стал игроком испанской «Сельты».

Нападающий сборной России Федор Смолов высказался о проблеме с переездом своих соотечественников в европейские клубы.

«Честно говоря, я не могу назвать одну причину, потому что на это влияет множество факторов. При этом я считаю, что все индивидуально. Конечно, проблемы с английским языком дают о себе знать. Это сказывается на адаптации наших футболистов в зарубежных клубах. В конечном итоги, они отказываются от возможности попробовать себя.

К тому же, не стоит забывать о своем положении в текущей команде. Если игрок занимает ведущие роли в команде, то ему сложно покинуть Россию ради зарубежного клуба.

Если говорить про меня, то я считаю, что трансфер в «Сельту» – хороший вызов и отличный опыт. Хочу сказать спасибо клубу, который дал мне возможность попробовать себя в здесь», – цитирует Смолова El Desmarque.

Напомним, 29-летний форвард был арендован до конца сезона у московского «Локомотива». По слухам, его полноценный трансфер может обойтись испанцам в 10 млн евро.

Добавим, что на данный момент галисийский клуб занимает предпоследнее, 19-е место в таблице примеры.