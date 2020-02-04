Украинские СМИ: У игрока киевского «Динамо» Кадара есть предложение от московского «Динамо» Венгерский защитник играет в Украине с февраля 2017 года.

Вчера 3 февраля главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко перевел в дубль венгерского защитника Тамаша Кадара. Сегодня известный украинский тележурналист Игорь Цыганык в эфире своей программы «Циганик Live» на YouTube канале Football Hub рассказал, что причина конфликта тренера и футболиста в том, что у Кадара есть предложение от московского «Динамо».

«Произошло это все в Турции, – отметил Цыганык. – Во время теоретического занятия Кадару сделали замечание. Он начал агрессивно себя вести, рассказывать, что ничего не понимает, факать, еще что-то. Это было не персонально для Михайличенко, а в пустоту. Как следствие – Михайличенко решил перевести Кадара в дубль.

Есть информация, что у Кадара есть предложение от одного из российских клубов. Называют московское «Динамо». Кадар хочет нажать на киевское «Динамо», чтобы ускорить процесс возможного трансфера. Скорее всего, Кадар сам начал стимулировать ситуацию, демонстрируя свое отношение и невоспитанность.

Вполне возможно, что идут какие-то переговоры, чтобы уменьшить свою цену. Насколько долго это продлится – неизвестно».

Кадар перешел в киевское «Динамо» из польского «Леха» в феврале 2017 года за 2,5 млн евро. В нынешнем сезоне 29-летний центральный защитник сыграл за украинский клуб 20 матчей в разных турнирах, сделав одну результативную передачу.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 4 млн евро. Кадар – основной защитник сборной Венгрии. На его счету 57 матчей и один гол за национальную команду своей страны. В начале карьеры Тамаш выступал в Англии за «Ньюкасл» и «Хаддерсфилд».