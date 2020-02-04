«Арсенал» объявил о трансфере форварда «Авангарда» (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Тульский «Арсенал» подписал двухлетний контракт с нападающим «Авангарда» Романом Минаевым.

Отмечается, что 22-летний футболист взял себе 77-й номер. Другие детали сделки не называются.

Минаев является воспитанником курского клуба. Он выступает за первую команду с 2015 года. В текущем сезоне нападающий отыграл 25 матчей в рамках ФНЛ и забил 6 голов, отдав 5 голевых передач.