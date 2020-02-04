«Монако» обыграл «Анже» и прервал серию из трех поражений Встреча прошла на стадионе «Луи II».

Матч 23-го тура чемпионата Франции «Монако» – «Анже» завершился в пользу хозяев – 1:0.

Автором единственного мяча стал форвард Стеван Йоветич, поразивший ворота соперника на 18-й минуте. Отметим, что российский хавбек «Монако» Александр Головин отыграл весь матч.

Таким образом, его команда прервала серию из трех поражений и вышла на 10-е место в таблице, набрав 31 очко. В активе «Анже» – 30 очков и 12-я позиция.

Лига 1. 23-й тур

«Монако» – «Анжер» – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 18 Йоветич.

«Монако»: Лекомт, Агиляр, Марипан, Балло-Туре, Глик, Головин, Фабрегас (Тчуамени, 58), Фофана (Хенрихс, 90), Адриен Силва, Бен-Йеддер, Йоветич (Кейта Бальде, 71).

«Анже»: Петкович, Траоре, Павлович, Манко, Думбия, Бобишон (Перейра Лаже, 61), Капель (Нинга, 77), Сантамария, Фюльжени, Тиуб, Алиуи (Баокен, 67).

Предупреждения: Траоре (55), Адриен Силва (73), Тчуамени (79), Павлович (83).