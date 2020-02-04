Черчесов посетил тренировку «Спартака» (фото) Столичный клуб готовится к дерби с «Локомотивом».

Московский «Спартак» провел очередную тренировку на сборе в Катаре перед товарищеским матчем против «Локомотива».

Как сообщает клубная пресс-служба, занятия команды посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который выступал за красно-белых в качестве футболиста, а также был ее наставником.

«На вечерней тренировке красно-белые отрабатывали удары по воротам в различных игровых ситуациях. С трибун за занятием наблюдал тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым. Завтра в 18:00 красно-белые сыграют с «Локомотивом», – говорится в сообщении «Спартака».

Добавим, что по итогам первой половины сезона команда Доменико Тедеско заняла 10-е место в таблице РПЛ, набрав за 19 туров 22 очка.