Месси публично раскритиковал технического секретаря «Барселоны» Абидаля Француз ранее заявил, что игроки виноваты в том, что был уволен главный тренер Вальверде.

Технический директор «Барселоны» Эрик Абидаль дал интервью газете Sport, в котором рассказал, что к недавнему увольнению Эрнесто Вальверде привело негативное отношение к тренеру некоторых игроков команды. Кое-кто из футболистов, дескать, не достаточно хорошо работал на тренировках и не показывали свою лучшую игру в матчах.

Капитан сине-гранатовых Лионель Месси публично ответил Абидалю в своем Instagram.

«Честно говоря, я не люблю заниматься такими вещами, однако я считаю, что каждый должен ответственно подходить ко своим обязанностям и поступкам, – написал Месси. – Игроки несут ответственность за то, что происходит на футбольном поле, и мы первыми признаем, когда делаем что-то недостаточно хорошо. Те, кто занимается менеджментом, тоже должны ответственно подходить к своим обязанностям. Прежде всего, они должны нести ответственность за те решения, которые принимают.

В конце концов, я думаю, что, говоря об игроках, нужно называть имена. Не называя имен, вы вы пачкаете всех и даете пищу для комментариев и разговоров, в которых нет правды».

Вальверде был уволен 13 января вслед за поражением «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании от мадридского «Атлетико». На следующий день новым главным тренером был назначен Кике Сетьен.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции Абидаль занимает должность технического секретаря клуба (по факту спортивного директора) с июня 2018 года.

Француз выступал вместе с Месси за каталонский клуб с 2007 по 2013 годы.

Аргентинский капитан «Барселоны» в данный момент возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Испании, забив 14 голов в 17 матчах.

Каталонцы занимают второе место в таблице примеры, отставая после 22 туров от «Реала» на 3 очка.