Лучано Спаллетти: Мне нужен еще один вызов, но пока «Интер» платит, чтобы я сидел дома Бывший тренер «Зенита» рассказал, почему в нынешнем сезоне сидит без работы.

В мае прошлого года Лучено Спаллетти покинул должность главного тренера «Интера», однако миланский клуб официально не разорвал контракт со 60-летним специалистом. В интервью Tuttomercatoweb Спаллетти намекнул, что это решение руководства продиктовано желанием лишить потенциальных конкурентов по серии А возможности пригласить опытного тренера по ходу нынешнего сезона.

Спаллетти не может возглавить новую команду пока действует его контракт с «Интером», рассчитанный до лета нынешнего года.

«Если бы все зависело от меня, то я бы не переставал работать, – заявил синьор Лучано. – Мне нужен еще один вызов, как это было в предыдущие годы. Я поработал в «Зените», затем в «Роме» и «Интере», где мы засучили рукава и выбрались из сложной ситуации.

Думаю, «Наполи» сделал хороший выбор, назначив Гаттузо. Это молодой, развивающийся тренер. Со мной оттуда не связывались. Были разговоры с «Миланом», но, как вы знаете, меня до сих не уволили. В «Интере» решили платить мне, чтобы я сидел дома. Я это и делаю. В этом была своя логика».

Спаллетти работал в «Интере» с июня 2017-го по конец мая прошлого года. Под его руководством миланцы дважды занимали четвертое место в серии А, завоевывая путевку в Лигу чемпионов.

Прошлым летом новым главным тренером сине-черных стал Антонио Конте. В данный момент «Интер» занимает второе место в чемпионате, отставая на 3 очка от «Ювентуса» по итогам 22 туров.