«Барселона» объявила о переходе аргентинского защитника Рамоса (фото) Об этом сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.

Защитник «Боки Хуниорс» Сантьяго Рамос стал игроком «Барселоны». 18-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на два года.

Отмечается, что он будет выступать за второй состав, а сумма его отступных составит 60 млн евро. Если он сумеет пробиться в первую команду, то этот ценник взлетит до 100 млн евро.

Добавим, что Рамос – воспитанник «Боки Хуниорс» и провел всего два матча за основной состав.