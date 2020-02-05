Погба сообщил одноклубникам о желании покинуть «Манчестер Юнайтед» Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2021 года.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил своим партнерам о желании покинуть клуб по окончании текущего сезона.

Об этом сообщает Manchester Evening News. При этом, по информации источника, игроки «МЮ» также выступили за продажу француза. Ранее СМИ сообщали об интересе к полузащитнику со стороны «Реала» и «Ювентуса».

Напомним, Погба перешел в «Манчестер» из «Ювентуса» в августе 2016 года. В текущем сезоне из-за проблем со здоровьем француз лишь восемь раз появлялся на поле, отметившись двумя результативными передачами.

«Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. После 25 туров команда набрала 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

17 февраля «МЮ» сыграет в гостях против «Челси».