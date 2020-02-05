Абидаль - о Месси: У «Барселоны» есть лучший футболист мира, нам нельзя его потерять Контракт аргентинца с каталонским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль прокомментировал ситуацию с контрактом Лионеля Месси.

«Стартовали переговоры с участием президента клуба. Идея заключается в том, чтобы заключить более длительное соглашение, а не продлевать его каждый год. У нас есть лучший футболист мира, нам нельзя его потерять. Думаю, Лионель счастлив здесь и наслаждается своей игрой. Он показывает свой лучший уровень, бьет рекорды. Клуб хочет сделать его счастливее и должен дать ему лучших партнеров, постоянно улучшать команду и сражаться за трофеи», - цитирует Абидаля Sport.es.

Напомним, Месси является воспитанником «Барселоны». Всего в составе каталонского клуба он провел 711 матчей, в которых забил 622 гола и отдал 256 результативных передач. В текущем сезоне на счету аргентинца 19 забитых мячей и 12 голевых передач в 24 матчах.

Вместе с «Барсой» Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, десять раз чемпионат Испании и шесть раз - Кубок страны.