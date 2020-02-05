Оливер Абильдгор: Главное для меня в «Рубине» - вернуть победы и успехи клубу Казанский клуб продолжает укреплять состав перед второй частью сезона.

Новобранец «Рубина» Оливер Абильдгор поделился эмоциями после перехода в казанский клуб.

«Я счастлив. Бывают моменты, над которыми ты долго думаешь. Но это не тот случай. О переходе в «Рубин» решение пришло немедленно. Уверен, что меня ждет хороший год в России. Тренер хочет, чтобы я был современным полузащитником, чтобы мог играть полезно на позиции «шестерки» и «восьмерки». Главное для меня в «Рубине» - вернуть победы и успехи клубу. Второе - персональный прогресс и постепенное движение вверх», - цитирует игрока пресс-служба клуба.

Напомним, Абильдгор перешел в «Рубин» из «Ольборга» на правах аренды. Футболист является воспитанником датского клуба. В составе первой команды он провел 91 матч, забил 4 гола и отдал 3 голевых паса.

«Рубин» по итогам первой половины сезона занял 13-е место в таблице РПЛ, набрав за 19 туров 19 очков. 1 марта казанцы сыграют в гостях против «Тамбова».