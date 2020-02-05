Все 16 клубов РПЛ выдвинули Прядкина на пост президента лиги Выборы состоятся 17 марта.

Вчера, 4 февраля, завершился срок приема заявок от кандидатов на пост президента РПЛ.

Все 16 клубов лиги единогласно выдвинули кандидатуру действующего главы организации Сергея Прядкина. Таким образом, он будет единственным кандидатом на пост на предстоящих выборах, сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, 16 января на общем собрании клубов РПЛ нынешний президент организации Прядкин был досрочно переизбран на новый срок. Однако 24 января РФС признал избрание неправомерным и призвал лигу провести новые выборы.

Прядкин возглавляет лигу с 14 ноября 2007 года. Срок его полномочий истекает в апреле.