Кононов возглавил «Ригу» Бывший главный тренер «Спартака» будет работать с чемпионом Латвии.

Новым главным тренером «Риги» стал Олег Кононов, сообщил исполнительный директор клуба Роман Лаюкс.

«Олег Кононов подписал контракт с нашим клубом, – приводит Sport24.ru слова Лаюкса. – Срок контракта назвать не могу – это конфиденциальная информация».

Напомним, предыдущим клубом 53-летнего Кононова был «Спартак», который он покинул 29 сентября после поражения от «Оренбурга» (1:2).

Ранее Кононов тренировал «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат» и «Арсенал» (Тула).

Напомним, «Рига» была основана в 2015 году путем объединения двух клубов – «Карамба» и «Динамо».

В 2017 году «Рига» завоевала бронзу чемпионата Латвии, который проходит по системе «весна – осень», а два последних сезона команда побеждала в чемпионате и ближайшим летом сыграет в квалификации Лиги чемпионов.